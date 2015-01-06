У центрі Стамбула смертниця підірвала поліцейських

Вибух в історичному центрі Стамбула здійснила смертниця, повідомив губернатор міста Васіп Шахін, передає Російська служба BBC.

За словами губернатора, внаслідок нападу двоє поліцейських поранені, один із них перебуває у важкому стані.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про те, що невідомий, у якого при собі був вибуховий пристрій, напав на поліцейський відділок біля площі Султанахмет.

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Поки що ніхто не взяв відповідальність за напад.

Кількома днями раніше члени забороненої марксистської групи напали на поліцейських біля офісу прем'єр-міністра Туреччини у Стамбулі.

Раніше УНІАН повідомляв, що теракт біля посольства Британії в Кабулі забрав життя п'яти осіб.