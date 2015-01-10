На вулиці французьких міст в пам'ять про загиблих вийшли тисячі людей

Близько 20-30 тис. людей мовчки пройшли вулицями Ніци, По і Орлеана, передає Бі-бі-сі.

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У неділю в Парижі в пам'ять про загиблих від рук екстремістів пройде "Республіканський марш". Як очікується, участь у марші можуть взяти понад мільйон осіб, включаючи глав низки держав.

Так, у п'ятницю стало відомо, що у Париж приїдуть, серед інших, прем'єри Британії та Італії Девід Кемерон і Маттео Ренці, голова Європейської ради Дональд Туск, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Також в Парижі буде і президент України Петро Порошенко.

Зазначимо, що Росія вирішила делегувати на цей марш міністра закордонних справ Сергія Лаврова.