ЗМІ: у Парижі знайдений мертвим комісар, який розслідував справу Charlie Hebdo
18:31, 10 січня 2015Світ
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Комісар французької поліції Елрік Фреду, що розслідував обставини нападу на редакцію видання Charlie Hebdo знайдений мертвим.
REUTERS
Про це повідомляє сайт телеканалу France 3 з посиланням на заяву поліції, передають РИА Новости.
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За інформацією France 3, увечері 9 січня Елрік Фреду покінчив життя самогубством у своєму кабінеті, застрелився з табельної зброї. За даними поліції, 44-річний комісар останнім часом був пригнічений і відчував себе втомленим.
Елрік Фреду разом з іншими поліцейськими розслідував справу про масове вбивство в редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo. Як повідомляють ЗМІ, він проводив допити серед родичів загиблих.
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