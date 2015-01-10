ЗМІ: у Парижі знайдений мертвим комісар, який розслідував справу Charlie Hebdo

Про це повідомляє сайт телеканалу France 3 з посиланням на заяву поліції, передають РИА Новости.

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За інформацією France 3, увечері 9 січня Елрік Фреду покінчив життя самогубством у своєму кабінеті, застрелився з табельної зброї. За даними поліції, 44-річний комісар останнім часом був пригнічений і відчував себе втомленим.

Елрік Фреду разом з іншими поліцейськими розслідував справу про масове вбивство в редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo. Як повідомляють ЗМІ, він проводив допити серед родичів загиблих.