У справі про теракт в паризькому Charlie Hebdo затримали дев'ятьох осіб

В даний час ведеться розшук декількох осіб, додав глава МВС. Серед підозрюваних - Саїд Куаши, безробітний з Реймса, раніше ніколи не залучався до відповідальності, а також його брат, який відомий спецслужбам як джихадист. Саїд Куаши був ідентифікований по фотографії як учасник нападу, передає Lenta.ru.

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За час розслідування було прийнято кілька сотень телефонних дзвінків, допитано близько 90 свідків, додав міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що передбачувані злочинці були помічені на півночі країни. Вони озброєні.

Напад на редакцію Charlie Hebdo був скоєний вранці 7 січня. Троє чоловіків, які були озброєні автоматами і гранатометами, влаштували стрілянину в офісі. Нападники вигукували: «Аллах акбар» і «Ми помстилися за пророка». В результаті нападу загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор видання і кілька поліцейських. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терактом.