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Трамп: саудівського журналіста Хашоггі, ймовірно, таки вбили

08:31, 19 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє "Радіо Свобода". «Це виглядає саме так для мене. Це дуже сумно», – сказав Трамп журналістам.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині.

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Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу.

За даними джерел, Саудівська Аравія незабаром може визнати, що смерть колумніста The Washington Post настала в ході допиту в їх консульстві в Стамбулі.

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Теги: #журналісти#Саудівська Аравія#Дональд Трамп