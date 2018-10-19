Трамп: саудівського журналіста Хашоггі, ймовірно, таки вбили

Німеччина, Франція і Британія вимагають розслідувати зникнення саудівського журналіста.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як виглядає, саудівський журналіст Джамал Хашоггі дійсно був убитий.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". «Це виглядає саме так для мене. Це дуже сумно», – сказав Трамп журналістам.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині.

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Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили. У Туреччині розслідують цю справу.

За даними джерел, Саудівська Аравія незабаром може визнати, що смерть колумніста The Washington Post настала в ході допиту в їх консульстві в Стамбулі.