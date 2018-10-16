Саудівська Аравія визнає факт смерті журналіста у консульстві - CNN

Влада Саудівської Аравії готує звіт, в якому, "ймовірно", визнає, що смерть журналіста в консульстві країни в Туреччині стала результатом допиту.

Саудівська Аравія незабаром може визнати, що смерть колумніста The Washington Post настала в ході допиту в їх консульстві в Стамбулі.

Про це повідомив канал CNN з посиланням на свої джерела. Влада Саудівської Аравії готує звіт, в якому, "ймовірно", визнає, що смерть журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві країни в Туреччині стала результатом допиту, "який пішов не так".

Одне з джерел каже, що в доповіді, швидше за все, буде зроблено висновок про те, що операція була проведена без дозволу і прозорості, і що винні понесуть відповідальність. У той же час, фінальний звіт ще не готовий, і все може змінитися.

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Як повідомлялося, журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині. Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, катували і вбили.

У Туреччині розслідують цю справу. Саудівська Аравія відкидає звинувачення у своїй причетності до зникнення Хашоггі.