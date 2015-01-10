У Москві затримали активістів із плакатом у пам'ять про вбитих у Парижі журналістів

У ході традиційних суботніх опозиційних пікетів на Манежній площі поліція затримала Володимира Іонова і Марка Гальперіна, повідомив ОВД-Инфо очевидець.

Іонов був затриманий під час проведення пікету в той момент, коли до нього підійшов другий чоловік, який також був затриманий - за словами очевидців, це була провокація. Гальперін був затриманий трохи пізніше.

Іонов та Гальперін були доставлені в ОВД Якиманка, третій затриманий був по дорозі в ОВД відпущений з автобуса.

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Як повідомив ОВС-Інфо Гальперін, у протоколах обом написали, що їх затримали з плакатами Je suis Charlie. З таким плакатом дійсно стояв Володимир Іонов під час затримання.