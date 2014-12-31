У Москві затримали більше 200 демонстрантів, у тому числі Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний порушив домашній арешт та спробував дістатися Манежної площі у Москві, де проходив народний сход у його підтримку, повідомляє DW.DE. Однак, біля готелю The Ritz-Carlton його затримала поліція.

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"До Манежки я не дійшов. Але це не значить, що ви не зможете цього зробити. Я закликаю всіх не йти самим. Усіх не заарештуєш", - написав опозиціонер на своїй сторінці у "Твіттері". За деякий час він написав, що його привезли додому, під дверима чергують 5 бійців.

За повідомленнями російських ЗМІ, на Манежній площі та Тверській вулиці зібралися кілька тисяч людей. Поліція почала затримувати протестувальників, ОМОН витіснив демонстрантів з Манежної площі. Як повідомляє незалежний правозахисний медіа-проект "ОВД-Інфо", затримано щонайменше 245 осіб. Про більш ніж 240 затриманих повідомляє також інформагентство dpa. За даними поліції, затримано близько 100 учасників протесту. Телеканал "Дождь" передавав про зіткнення між активістами та "козаками", які називали себе "дружинниками мерії Москви" та обіцяли "розібратися з мітингом".

Акції на підтримку Олексія Навального пройшли і в інших містах Росії. За інформацією "Дождя", на Малій Садовій вулиці у Санкт-Петербурзі зібралися від однієї до двох тисяч осіб. В Єкатеринбурзі участь в народному сході взяли 200-300 людей.