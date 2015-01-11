Погана погода ускладнила пошуки «чорних скриньок» із літака AirAsia

Голова Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Татанг Курніаді заявив, що пошуки «чорних скриньок» з літака AirAsia в Яванському морі ускладнено погодними умовами.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на інтернет-портал Detik.com.

«Головна складність полягає в тому, що море в даний момент неспокійне, а вода каламутна через сильні течії», - розповів Татанг Курніаді.

Читайте такожРятувальники витягли з води тіла 48 жертв аварії літака AirAsiaГолова Національного комітету з безпеки на транспорті також додав, що «чорні ящики», швидше за все, знаходяться під товстим шаром мулу.