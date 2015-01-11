Головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" звернеться в поліцію через погрози Кадирова

Про це він написав у своєму блозі на сайті радіостанції.

"Я цілком серйозно ставлюся до погроз з боку Рамзана Кадирова і тому маю намір найближчим часом звернутися в правоохоронні органи Росії", - написав він.

Також Венедиктов нагадав, що Росія офіційно є світською державою, а редакційна політика його видання - зваженою, професійною та рівновіддаленою від інтересів різних груп, партій і конфесій.

Читайте такожКадиров назвав Ходорковського своїм особистим ворогом"Такою вона і залишиться, незважаючи на різного роду тиску і загрози", - написав Венедиктов.

Раніше Рамзан Кадиров звинуватив Венедиктова в антиісламській політиці через опитування щодо публікації карикатур на пророка Мухамеда.

У четвер, 8 січня 2014 року, на сайті радіостанції «Ехо Москви» було проведене опитування на тему того, чи слід виданням друкувати карикатури на пророка Мухаммеда у відповідь на розстріл редакції французького журналу Charlie Hebdo.

Свою думку висловили майже 115 тисяч осіб. При цьому 54% опитаних сказали, що карикатури друкувати треба, 44 відсотки - що не треба, решта 2 відсотки вагалися з відповіддю.