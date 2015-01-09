Кадиров погрожує головреду "Еха Москви" - не сподобалося опитування про карикатури

У своєму акаунті в Instagram Кадиров написав, що постановка питання провокаційною і що вона відображає прагнення образити мусульман Росії і всього світу» і сіє ворожнечу між народами, повідомляє Lenta.ru.

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За словами Кадирова, Венедиктов давно перетворив «Ехо Москви» в головний антиісламський рупор. «Якщо хтось, скориставшись нагодою, кине камінчик в сторону "Еха", це відразу ж припишуть мусульманам», - пише Кадиров.

«У Венедиктова немає ні родинних, ні релігійних цінностей. Але це не дає йому право нескінченно обливати брудом і ображати десятки мільйонів мусульман. Я твердо переконаний, що влада повинна закликати до порядку радіо, яке сіє ворожнечу і ненависть між людьми і народами. Інакше знайдуться ті, хто покличе Венедиктова до відповідальності», - проголосив чеченський лідер.

Кадиров зазначає, що сьогодні в Росії багато проблем, для подолання яких як ніколи потрібні єдність і згуртованість народів. «А Венедиктовим, - продовжує керівник Чеченської Республіки, - потрібна смута, потрібна будь-яка іскра, щоб погнати народ на площі».

«Ми сподіваємося, що ці спроби не залишаться без уваги і попиту органів влади. Інакше мусульмани Росії, для яких не байдужа доля своєї Батьківщини, не стануть нескінченно терпіти витівки Венедиктова і компанії», - підсумовує Кадиров.

У четвер, 8 січня 2014 року, на сайті радіостанції «Ехо Москви» було проведене опитування на тему того, чи слід виданням друкувати карикатури на пророка Мухаммеда у відповідь на розстріл редакцією французького журналу Charlie Hebdo.

Свою думку висловили майже 115 тисяч осіб. При цьому 54% опитаних сказали, що карикатури друкувати треба, 44 відсотки - що не треба, решта 2 відсотки вагалися з відповіддю.

Відразу після теракту колишній глава Юкосу Михайло Ходорковський написав у Twitter заклик до ЗМІ публікувати карикатури на пророка Мухаммеда. На наступний день у зв'язку з цим Кадиров оголосив Ходорковського особистим ворогом. 9 січня на своєму сайті Ходорковський написав, що «взяв до відома» слова Кадирова.