Голови європейських МВС закликають посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС і в інтернеті

Така заява міститься у підсумковій декларації, прийнятій у неділю за підсумками наради у Парижі з питань боротьби з тероризмом, передає ТАСС.

"Учасники сьогоднішньої зустрічі наголосили на необхідності більш глибокого співробітництва між операторами інтернет-зв'язку, щоб оперативно повідомляти і видаляти заборонений контент, особливо заклики до терористичної діяльності та насильства, - заявив за підсумками наради в Парижі голова МВС Франції Бернар Казнєв. - Ми очікуємо, що Європейська комісія зробить відповідні кроки у даному напрямку".

Також голови МВС вказали на "термінову необхідність" налагодження системи обміну даними між аеропортами всередині ЄС щодо пересування пасажирів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина виступила проти прийняття нових антитерористичних законів після розстрілу Charlie Hebdo.