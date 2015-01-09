Німеччина виступила проти прийняття нових антитерористичних законів після розстрілу Charlie Hebdo

Про це повідомляє ТАСС.

"Що ми зараз не потребуємо, так це гонитви за новими законами", - заявив він сьогодні в Берліні. "Акціонізм не зупинить терористів", - додав Маас.

За словами міністра, поряд із застосуванням існуючих законів необхідно активізувати просвітницьку роботу.

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"Ми не повинні потрапити в пастку терористів. Обмеження свобод і відхід від принципів правової держави - це саме те, чого вони хочуть досягти", - вважає він.

Напад на редакцію Charlie Hebdo було скоєно вранці 7 січня. Троє чоловіків, які були озброєні автоматами і гранатометами, влаштували стрілянину в офісі. Нападники вигукували: «Аллах акбар» і «Ми помстилися за пророка». В результаті нападу загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор видання і кілька поліцейських. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терактом.