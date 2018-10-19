Focus: Стрілянина в Керчі б’є по престижу самого Путіна

Російський режим дуже хворобливо ставиться до всього, що пов’язано з окупованим українським півостровом.

Насильницька анексія Криму в 2014 році була найбільшим внутрішньополітичним успіхом для Володимира Путіна за багато років. Хоча за межами Росії це може й прозвучати парадоксально.

Однак, варто пам’ятати, що окупувавши цей український регіон, російський автократ не лише послав світовим лідерам сигнал про те, що він може перекреслювати кордони і порушувати міжнародний закон, коли йому заманеться. Подія мала для нього й інше значення, пише німецьке видання Focus.

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«Анексія Криму для багатьох росіян стала національним досягненням, а для Путіна – історичною перемогою На це вказує також рівень його підтримки, який підскочив після анексії. І саме тому все, що пов’язане з Кримом, надзвичайно важливе для Путіна з політичної точки зору», - йдеться в статті.

Портове місто Керч має особливе значення з усіх точок в Криму. Адже саме тут проходить горезвісний міст, який сполучає материкову частину Росії з окупованим нею українським півостровом. Путін витратив на нього три мільярди євро, а потім особисто їздив його відкривати. Підтримка Криму дуже дорого обходиться Москві, адже на півострові майже вся інфраструктура застаріла. Тому російському уряду довелося інвестувати близько 7-8 мільярдів євро в місцеві дороги, електростанції і мости. На додачу, потрібно фінансувати так званий кримський «уряд». На це теж йдуть мільярди.

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Все це підкреслює важливість Криму для Кремля. Російській стороні байдуже, наскільки дорога окупація. Аби була можливість показати росіянам, що півострів під російським контролем. Саме тому стрілянина в Криму особливо нервує Кремль. Адже його б стурбувало будь-що, що підриває гасло «Крим-наш».