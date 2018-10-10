Руйнування Кримського моста: названо причини, з яких аварії будуть повторюватися

Кримський міст - об'єкт підвищеної небезпеки і підвищеної аварійності. Там існують дуже складні природні та сейсмічні умови.

На сьогодні зберігаються загрози повторних обвалів елементів Кримського моста в Керченській протоці і повторення нових НП через погодні та сейсмічні фактори.

Про це в коментарі "Сегодня" розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

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"Цей міст є дуже складним інженерним спорудженням. Нагадаю, що оскільки в Радянському Союзі не було досвіду будівництва і експлуатації таких мостів, він - об'єкт підвищеної небезпеки і підвищеної аварійності. Там існують дуже складні природні та сейсмічні умови. Так, в районі Керченської протоки проходить тектонічний розлом, що ще більше ускладнює ситуацію", – наголосив експерт.

За його словами, на сьогодні у світі існують технології, які дозволяють будувати сейсмостійкі будівлі, а також методи, які дають можливість знижувати ці сейсмічні коливання, особливо для хмарочосів.

"Наприклад, на верхівці хмарочоса забудовники можуть облаштовувати великі басейни з великими масами води, які "гасять" ці коливання. Але це – зовсім інша специфіка будівництва. Як "гасити" для мостів сейсмічні коливання? Не впевнений, чи є такі технології. Тому всі ці фактори у багато разів збільшують ризик виходу з ладу чи руйнування таких будівель, як Кримський міст", – пояснив Сергієнко.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.