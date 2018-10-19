У центрі Берліна невідомі пограбували інкасаторський автомобіль (відео)

Яку саме суму їм вдалося викрасти, наразі не розголошують.

У центрі Берліна невідомі здійснили напад на інкасаторський автомобіль. Зловмисники в масках перегородили інкасаторській машині шлях двома автомобілями і, погрожуючи зброєю, змусили віддати їм гроші.

З місця пограбування злодії поїхали на машині, тікаючи, обстріляли поліційне авто, що їх переслідувало, йдеться у сюжеті ТСН. Потім зловмисники кинули авто і пересіли на інше.

Наразі злодіїв розшукує поліція. Яку саме суму їм вдалося викрасти, наразі не розголошують.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня в центрі Одеси, на вулиці Софіївській, зловмисники скоїли збройний розбійний напад на інкасаторів, викравши понад 3 мільйони гривень.