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Момент збройного пограбування інкасаторів в Одесі потрапив на відео

15:31, 29 вересня 2018
Інциденти
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З'явилося відео моменту нападу на інкасаторів в Одесі / фото dumskaya.net

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На відео, опублікованому на Youtube-каналі "Новости 7", видно як до місця інциденту під'їжджає машина з інкасаторами, вони виходять з машини.

У цей час з авто, що стояло поруч вибігають четверо осіб, двоє з яких нападають на інкасатора та відбирають у нього гроші.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня в центрі Одеси, на вулиці Софіївській, зловмисники скоїли збройний розбійний напад на інкасаторів, викравши понад 3 млн грн.

За даними поліції, напад скоєно на співробітників приватної компанії, які проводили інкасацію обмінних пунктів. Вогнепальні поранення ніг під час нападу дістали обидва співробітники (один - в п'яту, другий - в стегно).

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Теги: #Одеса#збройний напад