"Чорну скриньку" літака AirAsia витягли з води
08:20, 12 січня 2015Світ
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Індонезійські рятувальники підняли на поверхню хвостовий бортовий самописець, що зазнав аварії над Яванським морем лайнера авіакомпанії AirAsia.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, на борту літака, що здійснював рейс QZ8501 з індонезійського Сурабаї до Сінгапуру, перебували 162 людини, виявити кого-небудь живим не вдалося.
За словами керівників рятувальної операції, мовний самописець, який перебував у кабіні пілотів, поки не виявлено.
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