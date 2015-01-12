"Чорну скриньку" літака AirAsia витягли з води

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, на борту літака, що здійснював рейс QZ8501 з індонезійського Сурабаї до Сінгапуру, перебували 162 людини, виявити кого-небудь живим не вдалося.

За словами керівників рятувальної операції, мовний самописець, який перебував у кабіні пілотів, поки не виявлено.

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