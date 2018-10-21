США мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет з Росією - Трамп

Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці, передає "Радіо Свобода".

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Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

Раніше США заявляли, що Росія повинна припинити розробку ракетної системи, забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), в іншому випадку США спробують знищити її до того, як вона почне функціонувати.