США допускають військовий удар, якщо РФ продовжить розробляти ракетну систему середньої дальності

Представник Сполучених Штатів в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що Росія повинна припинити розробку ракетної системи, забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Росія повинна припинити розробку ракетної системи, забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), в іншому разі США спробують знищити її до того, як вона почне функціонувати.

Про це на прес-конференції заявила представник Сполучених Штатів в НАТО Кей Бейлі Гатчісон, повідомляє Голос Америки.

За словами Гатчісон, Вашингтон як і раніше націлений на дипломатичне вирішення, проте готовий розглянути можливість військового удару, якщо Росія продовжить розробляти ракетну систему середньої дальності.

«У такому випадку ми розглядатимемо можливості ліквідувати (російську) ракету, яка здатна завдати удару по будь-якій з наших країн», - заявила вона.

«Контрзаходи (з боку США) матимуть на увазі знищення ракет, що розробляються Росією в порушення договору. Вони попереджені», – додала Гатчісон.

«Ми вже кілька років намагаємося донести до Росії, що ми знаємо, що вона порушує договір. Ми надали Росії докази, що їх ми маємо, того, що вони порушують договір», - наголосила Гатчісон.

«Ми розставляємо маркери, щоб наші союзники допомогли нам залучити Росію в переговори», - додала вона.

Російський МЗС відреагував на заяву Гатчісон. «Таке враження, що люди, які роблять подібні заяви, не усвідомлюють ступінь своєї відповідальності і небезпеки агресивної риторики», - цитує агентство ТАСС заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

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У минулому російська сторона заявляла, що готова провести переговори із США, щоб спробувати зберегти угоду, і виконувати свої зобов'язання, якщо США виконуватимуть свої.

Коментарі Гатчісон, яка була призначена послом в НАТО за рішенням президента Дональда Трампа, стали найбільш прямим застереженням про попереджувальний удар відтоді, як у 2017 році представник американської влади заявив, що США можуть розглянути можливість розробки власної системи, якщо Росія продовжить порушувати укладений в 1987 році Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Договір забороняє ракети середньої дальності, здатні завдати удару по Європі чи Алясці.

Однак в 2017 році було представлено доповідь Держдепартаменту, згідно з якою Росія порушує зобов'язання «не мати, виробляти чи випробовувати» крилаті ракети наземного базування дальністю від 500 до 5500 км чи пускові установки для таких ракет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує Договір про РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.