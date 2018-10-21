У МЗС РФ прокоментували бажання США вийти з договору про ліквідацію ракет

У МЗС РФ вважають, що США давно готувалися до розриву договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.

У МЗС РФ прокоментували плани США вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Джерело в МЗС повідомило "РИА Новости", що РФ нібито давно знала про наміри США вийти з договору, так як "Вашингтон довго готувався до цього кроку і знищував договірну базу".

Читайте такожТрамп доручив підготувати нові санкції проти Росії через ракетний договір

"Головний мотив - мрія США про однополярний світ. Збудеться? Ні", - заявило джерело в МЗС РФ.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).