Вашингтон може переглянути ще одну «ракетну» угоду з Росією - ЗМІ

У Білому домі кажуть, що продовження договору СНО-III про скорочення кількості ядерних боєзарядів - малоймовірно.

У Білому домі розглядають можливість перегляду угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), підписаної президентами Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою 8 квітня 2010 року.

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Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на високопосадовця Білого дому. Останній розповів невеликій групі журналістів, що чіткої позиції Вашингтона щодо угоди поки немає, але є кілька міркувань, включаючи перегляд угоди. Ще одним варіантом могло б стати погодження продовження документу, але воно «малоймовірно».

Підписаний в 2010 році договір СНО-III (англ. New START) розрахований на 10 років з можливим подовженням за взаємною згодою сторін на 5 років. Документ передбачає скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць; міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників — до 700 одиниць.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої та малої дальності (РСМД). Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці.

Договір покликаний сприяти обороні США та їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.