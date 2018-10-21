Британія підтримала рішення Трампа розірвати ядерну угоду з РФ

Наголошується, що Москва перетворила ДРСМД в "насмішку".

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив про підтримку рішення президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Financial Times.

За його словами, Москва перетворила ДРСМД в "насмішку".

"Це Росія його порушила, і це Росії потрібно навести у себе порядок", - сказав Вільямсон.

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"Наш близький і довготривалий союзник це, звичайно, Сполучені Штати, і ми рішуче підтримуємо США в тому, щоб наполегливо донести чіткий сигнал: Росії слід поважати зобов'язання за договором, який вона підписала", - заявив міністр.

Він пояснив, що теоретично виступає за дотримання ДРСМД, але РФ не має доброї волі до виконання угоди.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.