Берлін назвав згубним розрив ядерної угоди США і Росії

Раніше у Лондоні підтримали рішення Вашингтона.

Рішення президента США Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією є "згубним".

Про це у Twitter заявив статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен, пише Європейська правда.

"Ми будемо продовжувати працювати над ядерним роззброєнням. Росія також зобов'язана дотримуватися своїх зобов'язань. Європа тепер повинна запобігти нарощуванню ракет середнього радіусу дії", - написав очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

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Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ.