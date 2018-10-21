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Берлін назвав згубним розрив ядерної угоди США і Росії

17:45, 21 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це у Twitter заявив статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен, пише Європейська правда.

"Ми будемо продовжувати працювати над ядерним роззброєнням. Росія також зобов'язана дотримуватися своїх зобов'язань. Європа тепер повинна запобігти нарощуванню ракет середнього радіусу дії", - написав очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

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Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. 

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ.

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Теги: #Німеччина#Росія і США#Договір про ліквідацію ракет