НАТО звинуватило Росію у виході США з ракетного договору

В Альянсі заявили, що Росія з самого початку не виконувала свої зобов'язання за договором.

У НАТО поклали відповідальність за вихід США про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) на Росію, яка не дотримується умов договору.

Про це пише Главред з посиланням на ЗМІ.

"На саміті НАТО в липні союзники США заявили про виконання умов договору, тоді як дії Росії щодо їх виконання на протязі багатьох років викликали цілий спектр сумнівів", - повідомляє представник штаб-квартири військово-політичного блоку.

Договір РСМД був підписаний президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році, отримав назву ДРСМД-87. Угода не дозволяє сторонам мати балістичні ракети наземного базування і крилаті ракети з дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Москва і Вашингтон регулярно звинувачують один одного в порушенні його умов.

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20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з ДРСМД-87, так як Росія не дотримується умов.

Володимир Путін під час засідання клубу "Валдай" у Сочі заявив, що ті, хто застосує ядерну зброю проти Росії, "просто здохнуть", а росіяни після атаки "потраплять в рай".

У вівторок, 2 жовтня, постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон попередила, що Росія повинна припинити свою програму по розробці крилатих ракет, заборонених Договором про РСМД. В іншому випадку США спробують "знищити" (take out) ці ракети до того, як програми з розробки будуть завершені.

Пізніше вона пояснила свої слова.

"Я не говорила про упереджувальний удар по Росії. Моя точка зору така: Росії необхідно повернутися до дотримання Договору про РСМД", - заявила вона.