В Афганістані на другий день парламентських виборів при вибуху загинули 11 осіб
20:02, 21 жовтня 2018Світ
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За інформацією місцевої влади, серед загиблих шестеро дітей.
Ілюстрація REUTERS
Щонайменше 11 людей загинули в результаті вибуху бомби в афганській провінції Нангархар на другий день парламентських виборів у країні.
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Про це повідомляє "112 Україна".
Бомба була закладена біля дороги. За інформацією місцевої влади, серед загиблих шестеро дітей.
Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.
Ілюстрація REUTERS
У перший день виборів у столиці Афганістану Кабулі в результаті вибухів на виборчих дільницях загинули щонайменше 15 осіб.
Раніше повідомлялося, що парламентські вибори в Афганістані проходять на тлі загроз ісламістського руху "Талібан".
Ісламісти заявляли, що зроблять все, щоб перешкодити проведенню голосування.
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