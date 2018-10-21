В Афганістані на другий день парламентських виборів при вибуху загинули 11 осіб

За інформацією місцевої влади, серед загиблих шестеро дітей.

Щонайменше 11 людей загинули в результаті вибуху бомби в афганській провінції Нангархар на другий день парламентських виборів у країні.

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Про це повідомляє "112 Україна".

Бомба була закладена біля дороги. За інформацією місцевої влади, серед загиблих шестеро дітей.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.

У перший день виборів у столиці Афганістану Кабулі в результаті вибухів на виборчих дільницях загинули щонайменше 15 осіб.

Раніше повідомлялося, що парламентські вибори в Афганістані проходять на тлі загроз ісламістського руху "Талібан".

Ісламісти заявляли, що зроблять все, щоб перешкодити проведенню голосування.