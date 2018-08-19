Президент Афганістану оголосив тримісячне перемир'я з "Талібаном"

Припинення вогню розпочнеться 20 серпня і триватиме протягом трьох місяців.

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив "умовне" припинення вогню з "Талібаном" для відзначення свята Ід аль-Адха.

Про це він заявив під час урочистостей на відзначення незалежності Афганістану 19 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що оголошення пролунало через кілька годин після того, як повстанці заявили, що вони захопили районний центр у північній провінції Фар’яб.

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Припинення вогню розпочнеться 20 серпня і триватиме протягом трьох місяців.

"Ми оголошуємо про припинення вогню, яке набере чинності з завтрашнього дня, в день Арафа, до дня народження пророка (19 листопада), за умови, що "Талібан" відповість взаємністю", – сказав Гані.

Він не сказав, чи погодилася влада "Талібану" на припинення вогню.

Уряд у Кабулі і таліби оголошували триденне припинення вогню в червні з нагоди свята Ід аль-Фітр.

Нетривале припинення бойових дій стало першим між Кабулом і "Талібаном", і хоча боротьба відновилася, перепочинок посилив оптимізм, що сторони зможуть досягти певної остаточної мирної угоди.

Ід аль-Адха, який офіційно починається 21 серпня, і Ід аль-Фітр, що означає кінець священного мусульманського місяця Рамадан, є двома найважливішими святами в ісламському календарі.