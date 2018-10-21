У Німеччині висловили жаль щодо виходу США з ракетного договору

Відповідне повідомлення США ставить Європою важкі питання, зазначили в МЗС Німеччини.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини висловили жаль з приводу рішення США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої далекосяжності, відомого за скороченням РСМД чи англійським INF.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса.

«Повідомлення США про бажання вийти з договору INF викликає жаль. Воно ставить перед нами і Європою важкі питання», – заявив Маас.

За словами міністра, цей договір про ракети, здатні нести ядерні боєголовки, вже 30 років «є важливим елементом архітектури європейської безпеки», і тому рішення США має для Європи визначне значення.

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«У минулому ми багато разів закликали Росію висвітлити переконливі звинувачення в порушенні Договору INF. Росія досі цього так і не зробила», – наголосив міністр, повторивши аналогічні заяви з боку США.

За його словами, Берлін також зараз контактує зі США, щоб обміркувати можливі наслідки виходу Вашингтона з договору. «Припинення дії Договору мало б також негативні наслідки для договору «Новий START», якого ми терміново потребуємо, щоб зміцнити успіхи в ядерному роззброєнні також на термін після 2021 року», – наголошено в заяві.

Нагадаємо, у НАТО поклали відповідальність за вихід США з договору РСМД на Росію, яка не дотримується умов документу.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.

Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці. Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує Договір по РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.