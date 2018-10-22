Посол Латвії пояснив, для чого НАТО посилив контингент у країнах Балтії

Окупація Криму змінила думку про Росію і в країнах Балтії, і в Брюсселі, і у Вашингтоні.

Без участі в таких великих міжнародних союзах як ЄС і НАТО Латвії було б дуже важко зберегти свою незалежність в нинішній геополітичній ситуації.

Про це заявив надзвичайний уповноважений посол республіки Латвія в Україні Юріс Пойканс, передає «Обозреватель». Він уточнив, що анексія Російською Федерацією українського Криму тільки підтвердило вірність рішення Риги приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

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"У цьому сенсі вступ в НАТО для нас був дуже-дуже важливим. І в ЄС - часто про Європейський Союз думають як про економічну організацію, але там дуже сильна безпекова складова", - підкреслив Пойканс.

Він вважає, що ситуація з Кримом змінила думку і в країнах Балтії, і в Брюсселі, і у Вашингтоні, привівши їх до висновку, що для зміцнення психологічного стану безпеки необхідний певний контингент військ, який сьогодні і знаходиться в країнах Балтії.

"Знову ж таки, він порівняно невеликий. Але він більше має фактор того, що НАТО серйозно налаштовано на захист своїх країн-членів. І зрозуміло, що це теж дуже важливо для жителів Латвії - відчуття цієї стабільності", - підсумував посол.