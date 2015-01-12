Туреччина підтвердила, що спільниця французьких терористів втекла до Сирії

Спільниця французьких терористів Хаят Бумеддьєн перебувала у Туреччині і перетнула потім сирійський кордон, заявив в понеділок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає ИТАР-ТАСС.

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За даними агентства Anadolu, Чавушоглу підтвердив, що 2 січня спільниця французьких терористів Хаят Бумеддьєн прибула до Стамбулу з Мадриду, зупинилася в одному з готелів району Кадикєй, а 8 січня перетнула сирійський кордон в районі міста Акчакалє.

За даними французького МВС, Бумеддьєн є спільницею 32-річного Амеді Кулібалі, підозрюваного у вбивстві співробітниці поліції та захопленні заручників, в результаті якого його було ліквідовано.