Британія підтримала США у рішенні вийти з ядерної угоди з Росією

У Лондоні заявили, що Москва «зробила з угоди посміховисько».

Велика Британія «абсолютно рішуче» підтримує США у рішення вийти з угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, яку в 1987 році підписали президент Рональд Рейган і лідер СРСР Михайло Горбачов.

Про це, як повідомляє The Guardian, заявив міністр оборони Гевін Вільямсон після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про плани Вашингтона. Британський чиновник звинуватив Кремль у підриві важливої угоди про ядерне роззброєння і закликав його «привести свої справи в порядок».

«Звісно ж, США – наш близький і давній союзник. І ми абсолютно рішуче на боці Америки у посланні чіткого сигналу, що Росії потрібно поважати зобов’язання відповідно до угоди, яку вона підписала», - сказав Вільямсон.

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При цьому, він звинуватив Росію у підриві домовленостей, додавши, що Москва перетворила їх на «посміховисько».

«Ми, звісно ж, хочемо, щоб дія цієї угоди продовжувалася. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони виконували її. А на даний момент одна з них ігнорує домовленості», - пояснив британський міністр оборони.