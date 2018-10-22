Bloomberg: Санкції США змусили російського олігарха відмовитись від контролю над Mail.ru

Один з найбагатших російських мільярдерів намагається вберегти свої активи від Вашингтона.

Один найбагатших громадян Росії Алішер Усманов відмовився від контролю над мажоритарною часткою в Mail.ru Group, намагаючись врятувати свою інтернет-компанію від санкцій США.

Холдинг олігарха USM і прокремлівський оператор MegaFon авторизували менеджмент Mail.ru на чолі з виконавчим директором Борисом Добродєєвим розпоряджатися правом голосу на основі 59%-ї ставки в інтернет-фірмі.

Про це повідомляє Bloomberg, нагадуючи, що санкції проти Росії за агресію проти України з’явилися ще за часів президенства Барака Обами. Але з моменту приходу до влади Дональда Трампа вони стали значно жорсткішими. Через це російські багатії все активніше намагаються перевести свої активи в площину, в якій американський Мінфін не зможе просто їх заблокувати з метою покарати Кремль за втручання у американські вибори чи отруєння екс-шпигуна на території Британії.

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Передавши контроль над Mail.ru менеджменту, Усманов «намагається скоротити потенційні ризики для інтернет-компанії на випадок, якщо США включать мільярдера в список санкцій», - пояснив аналітик Sova Capital Олександр Венгранович. Він також нагадав, що MegaFon також покинув Лондонську фондову біржу з тих же причин.