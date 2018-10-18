Bloomberg: Нові санкції США проти Росії матимуть ефект «випаленої землі»

Запровадження обмежень для російських державних банків може вдарити по продажу енергоносіїв.

Конгрес США розглядає розширення американських санкцій проти Росії, запровадивши обмеження для великих державних банків. І це може стати потрясінням для глобальних енергетичних поставок, застерігає американська бізнес-група.

«Це буде великий удар для глобальної енергетичної торговельної системи. Схоже на випадок з «Русалом», але в рази гірше», - сказав Bloomberg президент Американської торгової палати в Росії Алексіс Родзянко, коментуючи можливе одночасне запровадження санкцій проти всіх російських державних кредиторів.

Читайте такожWashington Post: Кожен день війни в Україні потрібно вважати новим актом агресії Росії

За його словами, завдати удар по банках, які домінують у російському фінансовому секторі і тісно співпрацюють з енергетичними експортерами країни, буде рівноцінно «підходу випаленої землі» для дипломатії. Конгрес може схвалити законопроект про нові санкції у найближчі тижні. До середньострокових виборів у США, які пройдуть 6 листопада, цього чекати не варто. Але бажання посилити тиск на Москву поширене в обох партіях. Законопроект, який розглядають американські конгресмени, передбачає накладання широких обмежень на транзакції на деякі або абсолютно усі державні банки РФ включно зі «Сбербанком» і «ВТБ».

«Якщо це станеться, жодна фінансова інституція з-за меж Росії не буде вести справи з таким банком», - пояснив партнер юридичної фірми Debevoise & Plimpton Алан Карташкін.

Родзянко переконаний, що навряд чи новий американський удар охопить геть усі державні банки.

«Це може бути менш значний банк, який оберуть для того, щоб він послужив прикладом», - допустив він.

Читайте такожForbes: Конгрес США вижене з Росії останніх інвесторів новими санкціями

Законопроект розглядає «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Внешкомбанк» і «Промсвязьбанк» в якості потенційних цілей. Родзянко нагадав, що США у свій час зрозуміли, що удар по «Русал» був надто потужним. Тому була запропонована відстрочка, щоб компанія і її клієнти змогли адаптуватися до санкцій. Російські державні банки контролюють 60% фінансового сектору країни. І через них проходить більшість трансакцій, пов’язаних з експортом російської нафти і газу. Ця тенденція лише посилилася після того, як в 2014 році проти «Роснефть» і «Газпром» були запроваджені більш обмежені санкції.

Експортери можуть спробувати перевести свій бізнес на послуги інших російських банків, які не будуть під санкціями, або звернутися по допомогу до іноземних фінансових установ.

«Але це створить величезні труднощі. Це буде велике зобов’язання», - сказав аналітик Fitch Олександр Данілов.

Видання також нагадує, що на додачу Сенат пропонує також заборонити інвесторам купувати цінні папери російського уряду. Це теж стане серйозним ударом для Кремля.

«Переслідування російського суверенного боргу з тієї категорії кроків, які досить жорсткі, щоб завдати болю, але не настільки жорсткі, щоб вдарити просто в обличчя», - сказав колишній чиновник Держдепартаменту з питань санкцій Ден Фрід.