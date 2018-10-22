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"Поки всі не прийдуть в себе": Трамп заявив про плани нарощувати ядерний арсенал США

23:26, 22 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

За його словами, США будуть продовжувати нарощувати ядерну міць поки інші країни «не прийдуть в себе», передає Reuters.

Трамп заявив, що його слова «звернені безпосередньо до Росії і Китаю».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

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Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці. Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує договір по РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.

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Теги: #США#ядерна зброя#Дональд Трамп