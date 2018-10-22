"Поки всі не прийдуть в себе": Трамп заявив про плани нарощувати ядерний арсенал США

Трамп заявив, що його слова «звернені безпосередньо до Росії та Китаю».

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою про намір нарощувати ядерний арсенал.

За його словами, США будуть продовжувати нарощувати ядерну міць поки інші країни «не прийдуть в себе», передає Reuters.

Трамп заявив, що його слова «звернені безпосередньо до Росії і Китаю».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

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Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці. Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує договір по РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.