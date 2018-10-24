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"Швидше за все, вона відбудеться": Трамп прокоментував можливість зустрічі з Путіним

06:03, 24 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію свого російського колеги Володимира Путіна провести двосторонній саміт 11 листопада у Парижі.

Про це він розповів на зустрічі з радником з національної безпеки країни Джоном Болтоном, передає агентство Reuters.

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«Я думаю, ми, ймовірно, зустрінемося. Вона [зустріч] ще не підготовлена, але, швидше за все, вона відбудеться», — сказав глава американської держави. Він зазначив, що це питання зараз обговорюється.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив, що Москва здивована "недружніми кроками" з боку США і в контексті цього пропонує організувати зустріч із Трампом.

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Теги: #Париж#зустріч Трампа з Путіним