У Німеччині побоюються послідовників паризьких терористів
Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини стурбоване тим, що в інтернеті поширюються заклики до нових терактів слідом за паризькими. Крім того, у відповідь можуть початися атаки на мусульман.
Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (BKA) побоюється, що теракти у Франції можуть спровокувати спроби повторення подібних подій у ФРН.
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Про це йдеться у внутрішньому звіті відомства, який потрапив у розпорядження газети Die Welt. Видання оприлюднило уривки з нього у вівторок, 13 січня. Як наголошується в документі, незважаючи на побоювання, конкретних свідчень можливих терактів у BKA на даний момент немає, передає DW.
У відомстві відзначають поширення в інтернеті відкритих закликів до терактів у Німеччині. В якості потенційної мети для атак називаються марші антиісламського руху Pegida ("Європейці-патріоти проти ісламізації Старого Світу").
На одному з пропагандистських відео, які закликають вбивати немусульман, також показані потенційні жертви: датський карикатурист Курт Вестергор, що малював сатиричні зображення пророка Мухаммеда, голова нідерландської правопопулістської партії Герт Вілдерс і британський письменник Салман Рушді, переслідуваний ісламістами за роман "Сатанинські вірші".
На цьому відеозаписі продемонстрована і перекреслена фотографія шеф-редактора французького журналу Charlie Hebdo Стефана Шарбоньє, вбитого ісламістами 7 січня в Парижі.
Крім того, кримінальну поліцію турбує підтримка паризьких терористів в інтернеті як німецьких, так і на арабських форумах. У Twitter також поширюється хештег на арабській мові "Ми помстилися за пророка".