Рятувальники знайшли основну частину фюзеляжу літака AirAsia

Про це заявив її оперативний директор маршал Супріяді, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інтернет-портал Detik.com.

"Основна частина фюзеляжу лежить приблизно в 1,7 морської милі на північний схід (від місця виявлення вже піднятого) хвоста", - повідомив рятувальник.

Він уточнив, що це досить далеко від того місця, де зараз бойові плавці ВМС Індонезії знайшли самописці літака.

Читайте такожРятувальники підняли з дна моря хвостову частину лайнера AirAsia - ЗМІЗа словами Супріяді, для підйому знайденого фрагменту буде застосована та ж технологія, що і у випадку з вже доставленої на сушу хвостовою частиною лайнера - з мішками, які надуваються під водою, проте в даному випадку їх кількість, ймовірно, доведеться збільшити.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що рятувальники підняли на поверхнюхвостовий бортовий самописець літака.