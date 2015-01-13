Більшість росіян не збирається прислухатися до критики Заходу - опитування

43% тих, хто не бажає слухати критику, вважають, що на Заході взагалі недоброзичливо ставляться до Росії, 40% впевнені, що Захід прагне послабити Росію як конкурента.

Читайте такожРосіяни вважають, що сильною їхню країну роблять армія і Путін - опитування

У тому, що Захід веде щодо Росії ворожу політику, в тій чи іншій мірі впевнені 87% опитаних. 46% з них пояснюють це тим, що Захід хоче прибрати до рук наші природні багатства, 43% вважають, що Захід просто боїться Росії, пишуть Ведомости.

Кримська історія призвела до консолідації: люди розуміють, що порушено міжнародне право, але не хочуть це приймати, пояснює директор «Левада-центру» Лев Гудков: «Грають роль залишки радянського свідомості і модель фортеці в облозі: працює туга за втраченим статусом великої держави, і пропаганда грає на цих настроях». Особливо несприйнятливі до критики чиновники і люди старшого віку, молоді більше схильні прислухатися, але «партія холодильника» повинна скоро усвідомити проблеми і поміняти точку зору, говорить соціолог.

На думку 47% респондентів, в нових умовах Москва повинна орієнтуватися на зміцнення відносин з Китаєм, і лише 12% хочуть розвивати зв'язки з країнами СНД.

«У свідомості росіян виникають труднощі, тому що ідея Митного союзу вже не здається людям такою вдалою, як раніше: задано негативне ставлення до України, Білорусь веде себе не так, як нам хотілося б», - пояснює Гудков.

Зараз Китай подається як противага Заходу, і якщо раніше ми фіксували, що люди боялися його і розуміли, що в подальшому економіки країн будуть непорівнянні (особливо такі настрої фіксувалися у чиновників), то зараз кон'юнктура змінилася, говорить соціолог.

Якщо у нас такий могутній ворог, то ми й самі потужна країна, це підвищує самооцінку, резюмує політолог Олексій Макаркін: «Грузія та країни балтії не надихають так, як США. До недавнього часу люди не відчували наслідків санкцій і думали, що "ворог" нічого не може зробити: він начебто є, але не катастрофічний".