Російська пропаганда продовжує транслюватися на окупованих територіях Донбасу
На окупованих територіях Донбасу продовжують вести мовлення російські телеканали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"На територіях, підконтрольних бойовикам "ДНР", у аналоговому діапазоні продовжують мовлення російські телеканали, як-то "LifeNews", "Росія 24", "НТВ", "Перший канал", та канали терористичних організацій "Оплот" та "Новоросія", - повідомив він.
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Лисенко наголосив, що ці канали подають інформацію антиукраїнського спрямування і деякі з них включені до пакетів кабельного телебачення.
"За інформацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, вчора о 19-00 в місті Донецьк терористи "ДНР" розпочали трансляцію ще двох російських телеканалів - це "ТВЦ" та "Росія-2", - відзначив він.
За його словами, з метою протидії російській пропаганді Нацрада з питань телебачення та радіомовлення дозволила деяким українським каналам тимчасового мовити на Донбасі без ліцензії на вільних частотах. Це, зокрема, канали "Україна", "5 канал", "1+1", "Еспресо ТВ" та "Радіо 24".