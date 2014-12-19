Російська пропаганда продовжує транслюватися на окупованих територіях Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"На територіях, підконтрольних бойовикам "ДНР", у аналоговому діапазоні продовжують мовлення російські телеканали, як-то "LifeNews", "Росія 24", "НТВ", "Перший канал", та канали терористичних організацій "Оплот" та "Новоросія", - повідомив він.

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Лисенко наголосив, що ці канали подають інформацію антиукраїнського спрямування і деякі з них включені до пакетів кабельного телебачення.

"За інформацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, вчора о 19-00 в місті Донецьк терористи "ДНР" розпочали трансляцію ще двох російських телеканалів - це "ТВЦ" та "Росія-2", - відзначив він.

За його словами, з метою протидії російській пропаганді Нацрада з питань телебачення та радіомовлення дозволила деяким українським каналам тимчасового мовити на Донбасі без ліцензії на вільних частотах. Це, зокрема, канали "Україна", "5 канал", "1+1", "Еспресо ТВ" та "Радіо 24".