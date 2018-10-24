Італія не буде ветувати продовження антиросійських санкцій – прем'єр

Очільник італійського уряду зазначив, що умови, які призвели до санкцій з боку ЄС, збереглися, але правильним є підтримувати економічні зв'язки між Італією і Росією.

Італія не застосовуватиме право вето щодо продовження європейських санкцій проти Російської Федерації, введених через агресію проти України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив на спільній з президентом Росії Володимиром Путіним прес-конференції.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи накладе Італія вето на автоматичне продовження санкцій проти Росії, Конте сказав: «Очевидно, що проблема кризи в Україні - це проблема, яка створила тріщину і сповільнила деяким чином, блокувала діалог, який склався за 25 років».

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«Ми не можемо цього допустити і зобов'язані подолати цей етап - він навіть занадто довго тривав. Ви запитуєте мене з приводу вето. Італія вважає плідним шляхом роботи переконувати всіх європейських партнерів рухатися в руслі одного напрямку. Ми хотіли б не ухвалювати рішення зараз, ми ухвалюватимемо його в належний час», - додав він.

Конте наголосив, що Італія «дуже амбітна, але хотіла б переконати всіх партнерів, що діалог - найкращий шлях до вироблення рішення».

Він також зазначив, що умови, які призвели до санкцій з боку ЄС, збереглися, але правильним є підтримувати економічні зв'язки між Італією і Росією.

«Я не раз говорив і тут хочу підтвердити, що для Італії санкції ніколи не є ціллю. Вони є інструментом, який потрібно якомога швидше залишити за спиною, бо діалог - це найкраще рішення», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте визнав зв'язок між санкціями, які діють у відношенні Росії, і невиконанням нею Мінських угод, але натякнув, що санкційна політика ЄС все одно повинна змінитися.