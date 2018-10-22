Росія має повернутися до G8, а санкції не вирішують проблем - прем'єр Італії

Прем’єр-міністр, зокрема, підкреслив, що Італія не заперечує наявності підстав для обмежень, які діють щодо РФ.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте визнав зв’язок між санкціями, які діють щодо Росії, та невиконанням нею Мінських угод, але натякнув, що санкційна політика ЄС все одно має змінитися.

Про це він заявив на прес-конференції для іноземних журналістів в Римі, повідомляє Європравда з посиланням на AskaNews.

Прем’єр, зокрема, підкреслив, що Італія не заперечує наявності підстав для обмежень, які діють щодо РФ. "Наша позиція дуже чітка: санкції це не мета, а засіб", - наголосив він.

Виходячи з цього, повне зняття санкцій, запроваджених проти РФ через агресію проти України на Донбасі, не є предметом розгляду. "Ми розуміємо, що санкції пов’язані з Мінськими домовленостями, а їх зняття має бути пов’язане з виконання Мінських домовленостей. Саме через це я дав згоду на продовження санкцій (півроку тому, коли добігав черговий період дії економічних обмежень. – ред.)", - заявив прем’єр.

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Водночас у своїх коментарях Конте залишав можливість для зміни, в тому числі пом’якшення санкційного режиму.

"Санкціями ми не вирішуємо проблем. Крім того, ми не маємо вбити російське громадянське суспільство, а російський малий та середній бізнес не повинен нести тягар покарання", - додав прем’єр.

Окремо Джузеппе Конте наголосив, що він і надалі підтримує повернення Росії до "Групи семи" (G7), так званої "Великої сімки", і перетворення її на "вісімку". На його думку, Росія "заробила" для себе місце у G8 через свою залученість до багатьох міжнародних криз.

"Росія – це важливий гравець, коли йдеться про всі міжнародні кризи. І тому, коли йдеться про міжнародну політику, ми повинні дивитися не тільки у свій город, а маємо прагнути до діалогу з Росією. Я говорив про це на саміті G7: нам потрібно, щоби Путін був за одним столом із нами. Тому що деякі проблеми ми не можемо вирішити саме через те, що його з нами немає", - пояснив прем’єр Італії.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії мають бути тимчасовим засобом. "Вони не є остаточним рішенням. Санкції - це засіб. Тому, на нашу думку, це має бути тимчасовим", - сказав він.