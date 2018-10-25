НАТО розпочало найбільші з часів "холодної війни" військові навчання

Маневри відбуватимуться на території Норвегії та поблизу її берегів з 25 жовтня по 7 листопада.

Північноатлантичний альянс сьогодні на території Норвегії розпочав найбільші військові навчання з часів завершення "холодної війни".

Як повідомляє DW, у маневрах візьмуть участь близько 50 тис. солдатів, 10 тис. транспортних засобів, більш як 300 літаків та суден. Тема навчань - відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів,

Маневри відбуватимуться на території Норвегії та поблизу її берегів з 25 жовтня по 7 листопада.

Навчання під назвою Trident Juncture відбуваються на тлі дедалі більшого занепокоєння НАТО зростанням агресивності Росії та її діями у Криму та на Донбасі, а також спроби дестабілізувати західну систему колективної безпеки. Відповідь НАТО - "найбільше переосмислення нашої спільної безпеки з кінця "холодної війни", - заявив генсекретар організації Єнс Столтенберг.

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У маневрах беруть участь усі 29 членів Альянсу. Німецький Бундесвер представлений на навчаннях 10 тис. військових.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2018 року Росія провела масштабні навчання на сході країни під назвою "Восток" ("Схід"). За даними Міноборони РФ, у них взяли участь 300 тис. солдатів, більш як 1 тис. літаків, вертольотів і безпілотних літальних апаратів, до 36 тис. танків, бронетранспортерів та інших машин, до 80 кораблів і суден забезпечення.