Росія почала найбільші за останні 40 років військові навчання (відео)

У них братимуть участь майже 300 тис. військових, десятки тисяч бронемашин, вертольотів, літаків і безпілотних літальних апаратів.

На Далекому Сході Росії почалися військові маневри "Восток-2018", які стануть найбільшими за всю сучасну історію Росії.

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Про це повідомляє департамент інформації та масових комунікацій російського Міноборони. "На Далекому Сході Росії стартували маневри військ "Схід-2018", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Маневри пройдуть під керівництвом міністра оборони РФ Сергєя Шойгу з 11 по 17 вересня на Далекому Сході Росії і в сусідніх акваторіях Тихого океану. Відзначається, що вони стануть найбільшими військовими навчаннями за останні 37 років. Загалому них братимуть участь майже 300 тис. військових, десятки тисяч бронемашин, вертольотів, літаків і безпілотних літальних апаратів. Також на одному з етапів до навчань приєднаються військові з Монголії і Китаю.

У Міноборони РФ повідомили, що на навчаннях будуть відпрацьовані способи застосування міжвидових військових угруповань для забезпечення оборони Росії. У російському військовому відомстві уточнили, що маневри необхідні для перевірки підготовленості органів військового управління під час планування та проведення перегрупування військ на великі відстані. Також на навчаннях відпрацюють організацію взаємодії між сухопутними військами і силами ВМФ.

Раніше у НАТО висловили сподівання, що Росія проведе ці військові навчання у прозорій і передбачуваній манері.

Як повідомляв УНІАН, паралельно з РФ НАТО також буде проводити серію військових навчань. Альянс проведе свої великі військові маневри під назвою Trident Junction-2018. Вони пройдуть біля північних кордонів альянсу і залучать 40 тисяч солдатів з усіх 29 країн-учасниць. "І ці маневри точно не для забави", - написав колишній командувач військ НАТО і відставний американський адмірал Джеймс Ставрідіс. Він зазначає, що хоча ніхто не загине (хіба що через нещасні випадки, які нерідко трапляються під час таких навчань), сигнал обох сторін кришталево чіткий і зрозумілий: «Ми готові до війни». «Сигнал Заходу очевидний: Росія і Китай можуть співпрацювати у військовій сфері проти НАТО на Сході чи проти США і їхніх союзників у Тихому океані», - зазначив Ставрідіс.

Маневри обох сторін містять також внутрішні сигнали. З точки зору Володимира Путіна, його масштабні навчання – це демонстрація професіоналізму національних військ. Це гра на «патріотичній гордості», яка була створена після вторгнення в Україну і анексії Криму. Тож маневри повинні показати росіянам, що армія їхньої країни здатна утримати захоплені чужі території.

У випадку НАТО повідомлення схоже і воно адресоване прифронтовим країнам, які межують з Росією: Естонії, Литві, Латвії, Польщі і Норвегії, - а також партнерам у Швеції і Фінляндії. Західні навчання повинні переконати мешканців цих країн у боєздатності і надійності, а також готовності альянсу воювати, якщо буде треба.