The Guardian: Ядерна війна Росії проти США відбудеться в Європі

Розірвання ракетної угоди між Вашингтоном і Москвою закінчиться поверненням на континент крилатих ракет, які потрібні лише для початку ядерної війни і ні для чого іншого.

Рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності стане потужним ударом по глобальній, а зокрема по європейській безпеці.

Про це на сторінках The Guardian пише генеральний секретар «Кампанії за ядерне роззброєння» Кейт Хадсон. Вона нагадує, що договір, який Рональд Рейган і Михайло Горбачов підписали у 1987 році, заборонив ядерні ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів. Це призвело до знищення близько 2700 ракет малої і середньої дальності.

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Це означає, що крилаті ракети зникли з території Великої Британії, а SS-20 – з континентальної Європи.

«Розірвання договору стане моментом кінця обмежень ядерних арсеналів, про які вдалося домовитися в 1980-х роках. Це відкриє шлях для повернення в Європу крилатих ракет такого типу, який має лише одну мету: ядерна війна між США і Росією на території Європи. Ми це розуміли у 80-х і ми мобілізувалися проти цього», - йдеться в статті.

Вона зауважує, що договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності був результатом масового міжнародного протесту проти ядерної ескалації у 80-х роках.

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«Кампанія з ядерного роззброєння» теж брала в цьому участь і мобілізувала сотні тисяч людей. І зараз теж потрібно твердо виступити проти повернення ядерної ескалації Холодної війни. Тому «Кампанія» знову закликає людей дати відсіч цим крокам.