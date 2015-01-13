У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до терактів в Парижі

Як повідомили в генпрокуратурі болгарської столиці Софії, виходець з Гаїті Фріц-Жолі Жоашен був пов'язаний з Шерифом Куаші, одним з учасників нападу на Charlie Hebdo, повідомляє ZN.UA з посиланням на The Daily Mail.

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Він прямував до Сирії разом з трирічним сином. Суд видав 2 ордери на арешт Фріца-Жолі Жоашена за звинуваченням у тероризмі, другий - за звинуваченням у викраденні дитини. Генпрокуратура Софії підтвердила, що другий ордер виданий на тій підставі, що Фріц-Жолі Жоашен був членом злочинного угруповання, яке планувало теракти.

При арешті Фріц-Жолі Жоашен стверджував, що їхав зі своїм сином і подругою на вихідні відпочивати в Стамбул.

На думку поліції, на волі залишаються 6 осіб, які могли бути причетні до терактів у Парижі.

Нагадаємо, жертвами терактів у Франції з 7 по 9 січня стали 17 осіб. Пораненими залишаються 19 осіб, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані. В результаті атаки на видання Charlie Hebdo 7 січня загинуло 12 осіб, в тому числі, двоє поліцейських.