При стрільбі в офісі французької Charlie Hebdo загинули 12 осіб, у тому числі поліцейські (відео)

Продовження: Число жертв нападу на Charlie Hebdo у Парижі збільшилося до 12 людей

Двоє озброєних чоловіків увірвалися до офісу французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo в центрі Парижа і влаштували там стрілянину, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le Figaro.

Інформація про кількість жертв нападу в даний момент уточнюється. У паризькій поліції заявили про загибель 11 людей, у тому числі двох поліцейських, передає Ouest France. Раніше видання з посиланням на місцеве телебачення повідомляло про загибель десяти осіб.

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«Близько 11:30 ранку (13:30 мск - прим. "Ленты.ру") двоє чоловіків, озброєних автоматами Калашникова і гранатометом увірвалися до офісу Charlie Hebdo в одинадцятому окрузі Парижа. У них зав'язалася перестрілка з поліцією», - заявило джерело в правоохоронних органах. Нападникам вдалося втекти.

Voiture de police cible tirs bvd richard Lenoir #CharlieHebdopic.twitter.com/1CvlyEAYUP - William Molinié (@WilliamMolinie) January 7, 2015

У зв'язку з подією президент Франції Франсуа Олланд скликає термінове засідання кабінету міністрів, передає Agence France-Presse. Воно має відбутися о 14:00 за місцевим часом. На даний час Олланд, а також прем'єр-міністр Мануель Вальс, глава МВС Бернар Казнєв і мер Парижа Анн Ідальго їдуть на місце події.