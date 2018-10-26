этот материал доступен на русском

Караван мігрантів із Мексики направився до США (відео)

12:14, 26 жовтня 2018
Світ
1409 0

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожСША відправлять 800 військових на кордон із Мексикою

Збирають військових з баз у різних частинах країни. Вони посилять підрозділ з двох тисяч службовців Національної гвардії США, який охороняє кордон. Адже туди нині прямують тисячі мігрантів з Центральної Америки.

Загалом караван налічує до 10 тисяч людей, які рятуються від бідності і насильства у своїх країнах. 

До мексиканського кордону вони наблизилися на минулих вихідних. Проте влада Мексики пропустила лише незначну частину біженців. Здебільшого тих, хто мав паспорт і візу. Решті запропонували офіційно звернутися з проханням про надання притулку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мігранти в США#біженці в США#кордон США і Мексики