Караван мігрантів із Мексики направився до США (відео)

США спрямують до кордону з Мексикою 800 військових, аби захистити себе від біженців.

Караван мігрантів. США спрямують до кордону з Мексикою 800 військових, аби захистити себе від біженців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожСША відправлять 800 військових на кордон із Мексикою

Збирають військових з баз у різних частинах країни. Вони посилять підрозділ з двох тисяч службовців Національної гвардії США, який охороняє кордон. Адже туди нині прямують тисячі мігрантів з Центральної Америки.

Загалом караван налічує до 10 тисяч людей, які рятуються від бідності і насильства у своїх країнах.

До мексиканського кордону вони наблизилися на минулих вихідних. Проте влада Мексики пропустила лише незначну частину біженців. Здебільшого тих, хто мав паспорт і візу. Решті запропонували офіційно звернутися з проханням про надання притулку.