Караван мігрантів із Мексики направився до США (відео)
12:14, 26 жовтня 2018Світ
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США спрямують до кордону з Мексикою 800 військових, аби захистити себе від біженців.
США спрямують до кордону з Мексикою 800 військових, аби захистити себе від біженців
Караван мігрантів. США спрямують до кордону з Мексикою 800 військових, аби захистити себе від біженців.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Збирають військових з баз у різних частинах країни. Вони посилять підрозділ з двох тисяч службовців Національної гвардії США, який охороняє кордон. Адже туди нині прямують тисячі мігрантів з Центральної Америки.
Загалом караван налічує до 10 тисяч людей, які рятуються від бідності і насильства у своїх країнах.
До мексиканського кордону вони наблизилися на минулих вихідних. Проте влада Мексики пропустила лише незначну частину біженців. Здебільшого тих, хто мав паспорт і візу. Решті запропонували офіційно звернутися з проханням про надання притулку.
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