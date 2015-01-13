Михалков, Пореченков і Мединський запропонували створити у РФ "патріотичний інтернет"

Текст звернення з'явився на офіційному сайті товариства у вівторок, 13 січня, повідомляє Дождь.

«Нам не можна «проспати» молодь. Нам необхідна консолідація держави та суспільства на основі цінностей, привитих нашою історією. Нам необхідний патріотичний тренд в суспільній свідомості. Потрібні фільми, книги, виставки, сучасні відеоігри, потрібен патріотичний інтернет, патріотичне радіо і ТБ», - написано у зверненні.

Росія повинна вступити, як зазначається у зверненні, в «ідеологічний контрнаступ по всьому фронту».

Читайте такожРосія заявила, що європейський канал антипропаганди буде заважати її свободі слова

Також в тексті звернення згадується, що скандування гасел на підтримку жертв теракту в Парижі 7 січня «заглушає гуркіт артилерійських залпів української армії по мирним містам Донбасу».

Під зверненням підписалися всього 15 осіб, серед яких віце-прем'єр Дмитро Рогозін, міністр культури Володимир Мединський, режисер Микита Михалков і артист Михайло Пореченков.