Foreign Policy: Війна в Україні не схожа на інші, а Донбас не важко помирити з країною

За словами Хуга, проблема з примиренням з’явиться у наступні 5-10 років.

Війну на Сході України можна закінчити за годину, якщо будуть прийняті відповідні політичні рішення. І це було неодноразово продемонстровано.

Про це в інтерв’ю Foreign Policy сказав заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Він нагадав про те, як за Мінськими угодами сторони домовилися припинити вогонь з першого вересня, коли в Україні починається шкільний навчальний рік. Через добу сутички відновилися, але їх було значно менше. За кілька днів вже відбувалися тисячі порушень. Однак, на думку Хуга, це вказує на те, що реального перемир’я можна досягти, якщо захотіти.

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«Це не проблема. Йдеться не про якусь малу ділянку, а про 500-кілометрову лінію фронту. Є 100% контроль обох сторін вздовж всієї лінії над кожною навіть дрібною позицією. І те, що все не припиняється безповоротно, дуже бентежить. Тому що ми знаємо, що це можливо», - сказав Хуг.

«Я бачив інші конфлікти, де існував вплив динамічних, етнічних, релігійних груп. Тут нічого такого немає. Не потрібно думати над примиренням населення від села до села. Потрібно лише політичне рішення. Близько 40 тисяч українців перетинають контактну лінію кожного дня. Доведеться добре пошукати, щоб знайти інший конфлікт, де мирні мешканці перетинають лінію фронту так часто», - додав він.

На думку заступника голови моніторингової місії ОБСЄ, чотири з половиною роки війни не проходять просто так. І після її завершення настане час для встановлення справедливості. Адже люди втратили рідних і майно. Однак, Хуг переконаний, що наразі на Донбасі немає такого, що одна група гостро налаштована проти іншої. Втім, все може змінитися.

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«Якщо подивитися на дитину, яка живе в Донецьку чи Авдіївці за лінією. Цій дитині було, наприклад, 5 років у 2014-му. Тепер їй 10. Вона не пригадає нічого крім війни зі свого короткого життя. Її голова забита пропагандою. Дитина не знає, якою ситуація була до конфлікту. Додайте ще 5 років того ж, якщо все буде продовжуватися, і цій дитині буде 15. Фактично вона стане сформованою більш менш дорослою особою без будь-яких спогадів про те, що було раніше. І от тоді з’явиться проблема поколінь. Цього не можна допустити», - пояснив він.