Попри шкільне перемир'я кількість обстрілів на Донбасі збільшилась на 30% - ОБСЄ
19:52, 22 вересня 2018Війна
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Спостерігачі зауважили, що збільшення кількості таких порушень спостерігалося попри підтвердження відданості припиненню вогню з нагоди початку нового навчального року.
Ілюстрація \ REUTERS
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%.
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Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ станом на 17 вересня. Повідомляється, що у період з 3 по 16 вересня місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%.
"Збільшення кількості таких порушень спостерігалося попри підтвердження відданості припиненню вогню з нагоди початку нового навчального року, яке набуло чинності 29 серпня о 00:01", - йдеться в повідомленні.
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