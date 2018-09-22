Попри шкільне перемир'я кількість обстрілів на Донбасі збільшилась на 30% - ОБСЄ

Спостерігачі зауважили, що збільшення кількості таких порушень спостерігалося попри підтвердження відданості припиненню вогню з нагоди початку нового навчального року.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%.

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Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ станом на 17 вересня. Повідомляється, що у період з 3 по 16 вересня місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%.

"Збільшення кількості таких порушень спостерігалося попри підтвердження відданості припиненню вогню з нагоди початку нового навчального року, яке набуло чинності 29 серпня о 00:01", - йдеться в повідомленні.